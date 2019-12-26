"От Михайличенко ожидал большего. Но в неудачах "Динамо" виноват не он один" - Франков

Киевское "Динамо" неудачно провело первую часть сезона. Начинало его в квалификации Лиги чемпионов, а закончило без выхода до 1/16 финала Лиги Европы. В чемпионате не смогло навязать борьбу за первое место "Шахтеру". Частичный успех – возможность завоевать Кубок Украины 2019/20.

49-летний Артем Франков, главный редактор журнала "Футбол" - эксперт gazeta.ua

Что происходит с "Динамо" в последние годы?

Результат команды – работа структуры клуба. Вопрос главного тренера, селекции и многих других дел. Если "Динамо" в настоящий момент уступает "Шахтеру",то оно уступает по всем направлениям. В частности – в финансовом отношении. Если бы Александр Хацкевич за свои три попытки хоть раз вывел команду в группу Лиги чемпионов, то в настоящий момент дела клуба были бы значительно лучше.



Хацкевича отставили после матча из "Брюгге", но дела не пошли лучше. Так стоило ли сменять тренера?

Отставка Хацкевича была предусмотрена невыходом в Лигу чемпионов. За два года работы белорусского тренера стало понятно, что он больше ничего не сможет дать команде. Продолжение контракта с ним летом 2019 года было ошибочным. Поэтому сама отставка справедлива.

Вопрос в другом - оправдал ли себя приход Алексея Михайличенко? Я смотрел на это назначение достаточно оптимистично. Не ожидал, что Динамо будет выглядеть так слабо в осенней части сезона. Беда заключается в том, что селекционная служба не пришла к единому направлению работы

Какова степень вины Михайличенко?

Я бы не стал валить все проблемы только на тренерский штаб. В команде были запущены негативные процессы еще задолго до его прихода. Тренер не был способен справиться с ними на ходу. Возможно, даже не было такого тренера, который смог бы решить эти проблемы.

Хотел бы обратить внимание на провальную нынешнюю селекцию. Беда заключается в том, что селекционная служба не пришла к единому направлению работы. Думаю, что если бы клуб сделал ставку на собственных игроков, возможно, принеся в жертву один сезон, то команда не была бы слабее. Из всех новичков только Вербич и Кендзера нашли себя в команде за последнее время.

Все вопросы по этому поводу должны быть к Александру Хацкевичу. Именно он работал с командой последние сезоны. Давал добро на подписание этих игроков. Но соответствующая служба, которая позволила себе выглядеть как лебедь, рак так щука, тоже должна нести ответственность. Иногда казалось, чтобы лучше её вообще не было бы.



Как клубу развиваться дальше?

"Динамо" надо учиться работать со своими игроками. Молодежь должна получать свой шанс. Роман Яремчук в Бельгии забил свой первый мяч только в одиннадцатом матче. Такая ситуация в "Динамо", к сожалению, невозможна, потому что от молодых игроков требуют всего сразу. Уже после второго неудачного матча футболист имеет шансы потерять доверие.

Четыре сезона назад "Динамо" громко о себе заявило в Юношеской Лиге УЕФА. Оборона той команды, Тымчик – Попов-Миколенко-Дубинчак, уже могла бы играть за первую команду. Все эти игроки пришли во взрослый футбол. Есть еще Богдан Михайличенко, который сейчас уже является игроком "Зари".

Молодые игроки попадают в "основу" случайно. Миколенко стал играть, потому что сломался Пиварич и из-за недоверия Сидклею. Попов получил свой шанс из-за травмы Бурды. Никто их целеустремленно к стартовому составу не привлекал. Возможно, такой вектор не дал бы больших и быстрых результатов, но он был бы привлекательным и понятным для всех.

Сможет ли нынешний тренер улучшить ситуацию за время зимнего перерыва?



Да, но до какого-то определенного уровня. Я пока не вижу благодаря чему можно конкурировать с "Шахтером". Если в эту команду не вводить свежие силы, то у нее присутствует предел. Из года в год "Динамо" выглядит физически неудачно. Если это не исправить – ни одна тактика не поможет.



Стоит ли Михайличенко усиливать тренерский штаб?

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Структура Динамо построена так, что она очень трудно относится к людям со стороны. При таких условиях штаб должен быть стопроцентно состоящим из "внешних" людей. Единичные вкрапления ничего не изменят. Из года в год "Динамо" выглядит физически неудачно. Если это не исправить – ни одна тактика не поможет



Насколько велико доверие Игоря Суркиса к Михайличенко?

Игорь Суркис не может быть доволен состоянием дел. После смены тренера результаты лучше не стали. Команда даже не вышла из группы Лиги Европы. При том, что в отдельных матчах была качественная игра. "Ворскла", кубковый матч против "Шахтера", первый тайм в Мальме. Что это было? Случайность или возможности команды действительно больше, чем это отображают результаты?

Готов ли Игорь Суркис зимой усиливать команду?

Здесь нужно понимать, чего хочет главный тренер команды. Пойдет ли путем привлечения иностранных футболистов в надежде, что они сразу представят чудо. На такое рассчитывать очень сложно. Просто ставка на собственных игроков в понимании того, что сезон уже потерян? Думаю, нужно строить команду с прицелом на будущее.

Стоит ли приглашать в команду человека, который будет отвечать за трансферы?

Тольки при условии, что он будет иметь полную власть в трансферных вопросах. Готовы ли в "Динамо" пойти на то, чтобы дать такую свободу?

Какие позиции нуждается в усилении?

Разве есть такие которые не требуют? Даже Миколенко на левом фланге защиты в последних матчах не впечатлял относительно игры в обороне.

Стоит ли зимой искать атакующего полузащитника?

В составе команды есть игроки, которые могут быть успешными на этой позиции. Просто нужно им больше доверять.

Кто должен покинуть "Динамо"?

Жерсон Родригеш к команде не имеет никакого отношения. Я считаю, что Тамаш Кадар уже давно не отвечает уровню "Динамо". Если Кадири нет в команде, то зачем он вообще нужен? Ибрагим Каргбо и Джозеф Окоро в молодежной системе для меня загадочные персонажи. Потерян момент, когда Цыганкова нужно было отпустить в более сильный чемпионат

Кто из молодых футболистов может попасть на сборы с первой командой?

Тут стоит говорить не только о собственной молодежи, но и об игроках, которых отдали в аренду. Назарий Русин уже вернулся в "Динамо". Талантливы форварды Владислав Ванат и Евгений Исаенко. Полузащитник Ярослав Надольский и Артем Шулянский, защитник Константин Вивчаренко. Фамилии можно называть долго, здесь главное, чтобы тренерский штаб видел в них перспективу и работал в этом направлении.

Что происходит c Цыганковим?

Боюсь, утерян момент, когда его нужно было отпустить в более сильный чемпионат.

9 января игроки "Динамо" пройдуть медосмотр в Киеве, а 14-го отправятся на сбор в Турцию. Будет длиться две недели. 3-17 февраля в этой стране состоится следующий этап подготовки. Дальше – работа в Киеве, а 23 февраля – первый матч в 2020-м, домашний против "Ворсклы"