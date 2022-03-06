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воскресенье, 06 марта 2022 21:30

"Орки скоро начнут перегрызать друг другу горло" - Зозуля

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&quot;Орки скоро начнут перегрызать друг другу горло&quot; - Зозуля
Фото со страницы Романа Зозули в Facebook

Роман Зозуля продолжает собирать помощь Украине и Вооруженным Силам нашей страны.

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-нападающий сборной Украины по футболу, скорая помощь из Испании уже мчится к нашим защитникам.

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"Мы наконец-то преодолели все бюрократические трудности и отправили две кареты с подарками на Киевщину и Харьковщину. Работаем 24/7 над последующими поставками.

Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника - женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и поддерживают свою страну, и, конечно, Героев, которые каждый день рискуют своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, искалеченные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много... Но знаю, что вся наша боль и слёзы вернутся грёбаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

Мочите, братья, этих рашистских выбл*дков, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины. Победа уже близко", - написал Зозуля.

Роман Зозуля выступал за сборную Украины с 2014-го по 2018 год. Сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада".

Нападающий известен тем, что помогает украинской армии.

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