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понедельник, 27 сентября 2021 21:00

Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко

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Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

44-летний Андрей Шевченко остался без работы. 31 июля завершился его контракт с Украинской ассоциации футбола(УАФ). Новое соглашение с своим кумом Андреем Павелко( руководитель УАФ - Gazeta.ua) подписать не удалось.

Шевченко говорил о своем желании попробовать свои силы на клубном уровне.

Скаут Алекс Великих рассказал о перспективах Шевченко получить новую работу.

"Андрей Шевченко - это тренер которой может оказаться на тренерском мостике европейских клубов. После опыта со сборной, именно клубная карьера станет приоритетным продолжением для этого специалиста. Исходя из его карьеры футболиста и состава тренерского штаба, можно предположить, что вполне логичным было бы возглавить клуб в Италии. Наиболее привлекательной возможностью был бы "Милан". Он там играл в качестве футболиста и имеет дружеские отношения с одним из боссов клуба Паоло Мальдини. Но удачный период у наставника "россонери" Стефано Пиоли не дает основания для скорого появления Шевы на "Сан-Сиро".

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Интересным шагом была работа в соседней "Монце". Да клуб не элитного дивизиона, а лишь Серии Б, однако с большими амбициями и с руководством Берлускони - Гальяни, которые были во главе "Милана" во время звездного периода Шевченко в Италии. "Монца" в прошлом сезоне была уверена в выходе в Серию А, однако тренеру Кристиану Брокки (бывший игрок "Милана" -Gazeta.ua) не удалось это сделать.

Причиной этого было отсутствие высокого авторитета тренера перед игроками, многие из которых имели звездные карьеры. У Шевченко проблем такого плана не возникнет, потому что авторитет его в Италии большой, а родительская любовь Сильвио Берлускони (крестил старшего сына Шевченко Джордана -Gazeta.ua) к Андрею всем известна, как и дружеские отношения с Адриано Гальяни. Остается дело уговорить амбициозного Шеву принять клуб с Серии Б",- сказал скаут.

Подробности читайте в "Країна" от 30 сентября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
27
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