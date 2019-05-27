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вторник, 28 мая 2019 10:00

Определились все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

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Определились все потенциальные соперники &quot;Динамо&quot; в квалификации Лиги чемпионов
Игорь Суркис всегда хочет видеть свою команду в Лиге чемпионов.

Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Бело-синие" как вице-чемпион Украины будут преодолевать квалификацию по так называемому "Пути представителей лиг". Киевляне стартуют с 3 отборочного раунда, где будут сеяными.

Столичный клуб имеет второй рейтинг среди участников третьего квалифай-раунда - 65,0. Выше только в "Порту" - 93,0.

Во втором квалификационном раунде сеяными будут "Базель", "Олимпиакос" и ПСВ, которые будут играть против австрийского ЛАСКа, "Истанбула" и "Виктории". Именно победители этих пар, кроме "Базеля", который также может попасть в корзину сеяных в следующем этапе, и станут соперниками "Динамо" в третьем раунде.

Также киевлянам может выпасть бельгийский "Брюгге". Добавим, что в списке несеяных будет "Краснодар", но украинские и российские клубы будут разведены во время жеребьевки.

Если киевляне выйдут в плей-офф квалификации, то тоже будут сеяными.

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Напомним, "Шахтер", одержав "золото" чемпионата Украины, напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов и попадет во вторую корзину при жеребьевке.

https://tsn.ua
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