Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы определились все участники четвертьфинала турнира.

Борьбу за трофей продолжают по 2 представителя Англии - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и Испании - "Гранада", "Вильярреал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы

Также в 1/4 финала вышли "Аякс" - Нидерланды, "Динамо" Загреб - Хорватия, "Рома" - Италия, "Славия" Прага - Чехия.

Представители Украины "Динамо" и "Шахтер" на стадии 1/8 финала не смогли пройти "Вильярреал" и "Рому".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта. Начало в 14:00 по киевскому времени. Финал турнира пройдет в Гданьске 26 мая. Прошлогодним победителем турнира стала "Севилья", которая в финале победила "Интер".