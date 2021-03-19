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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

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Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы определились все участники четвертьфинала турнира.

Борьбу за трофей продолжают по 2 представителя Англии - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и Испании - "Гранада", "Вильярреал".

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Также в 1/4 финала вышли "Аякс" - Нидерланды, "Динамо" Загреб - Хорватия, "Рома" - Италия, "Славия" Прага - Чехия.

Представители Украины "Динамо" и "Шахтер" на стадии 1/8 финала не смогли пройти "Вильярреал" и "Рому".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта. Начало в 14:00 по киевскому времени. Финал турнира пройдет в Гданьске 26 мая.

Прошлогодним победителем турнира стала "Севилья", которая в финале победила "Интер".

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