Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Определились все участники 1/4 Лиги чемпионов сезона 2020/21.

"Бавария" в ответном матче победила "Лацио" - 2:1.

Роберт Левандовски открыл счет в конце 1-го тайма. Хозяева удвоили преимущество за 17 мин до конца игры. Гости из Италии смогли только на гол престижа.

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1-я игра в Риме завершилась победой "Баварии" - 4: 1. По сумме 2-х матчей представитель Германии победил - 6:2.

Мюнхенцы составили компанию в 1/4 Лиги чемпионов "Манчестер Сити", "Боруссии" Дортмунд ", ПСЖ," Порту, "Реал", "Челси", "Ливерпулю".

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 19 марта, и пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. 1-е четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6/7 апреля. Ответном матчи 13/14 апреля. Финал турнира пройдет в Стамбуле на "Олимпийском стадионе" имени Ататюрка 29 мая. Прошлогодним победителем Лиги чемпионов стала "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ.