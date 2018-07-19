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четверг, 19 июля 2018 15:09

Определили арбитров на матч за Суперкубок Украины

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Определили арбитров на матч за Суперкубок Украины
Труханов откроет для арбитров новый сезон. Фото: ПФК "Сталь"

На поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" назначена бригада арбитров во главе с харьковчанином Константином Трухановым. Об этом сообщает Комитет арбитров Федерации футбола Украины.

Помогать Труханову будут его земляки Сергей Беккер и Олег Плужник, резервный рефери - Юрий Можаровский из Львова. Александр Войтюк из Запорожья будет резервным ассистентом. Оценивать действия бригады арбитров будет Игорь Хиблин из Хмельницкого.

В минувшем сезоне 42-летний Труханов работал на 14 матчах премьер-лиги. Среди них был и один с участием будущих соперников. В 27-м туре киевляне в Харькове обыграли "горняков" благодаря единственному забитому мячу Владимира Шепелева, а арбитр показал футболистам 7 желтых карточек и удалил игрока "Шахтера" Тайсона уже в компенсированное время.

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Матч принципиальных соперников пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" 21 июля (начало - в 21:00).

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