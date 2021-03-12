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пятница, 12 марта 2021 09:14

"Они победили заслуженно" - Луческу прокомментировал поражение "Динамо" от "Вильярреала"

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&quot;Они победили заслуженно&quot; - Луческу прокомментировал поражение &quot;Динамо&quot; от &quot;Вильярреала&quot;
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение "Динамо" в 1-м матче 1/8 Лиги Европы от испанского "Вильярреала".

По словам румынского наставника, уровень соперника оказался выше.

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"Встретили сильную команду, вот и вся разница. Соперник имеет много международного опыта, выступает в сильном чемпионате. Не надо искать ничего другого, просто "Вильярреал" сильнее. Они удачно использовали свои моменты, а наши молодые защитники допустили ряд ошибок. Быстрые и техничные игроки "Вильярреала" этим воспользовались. Все кроется в 1-м голе. Если бы Виктор Цыганков забил 1-м, то игра бы сложилась совсем по-другому. Все прячется в деталях. Они победили заслуженно, но счет мог бы быть 2:1.

Чего ждать в ответном матче? Я ребятам на установке сказал, чтобы играли с улыбкой и радостно воспринимали этот футбол. Никто не ожидал, что мы так далеко зайдем в еврокубках. Каждая игра для них - это бонус", - сказал Луческу в эфире телеканала "Футбол".

В 1-м матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" - 0:2. Ответный матч в Испании состоится 18 марта. Начало игры в 22:00.

14 марта в рамках УПЛ "Динамо" в гостях сыграет против "Зари", а "Вильярреал" в Ла Лиге против "Эйбара".

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