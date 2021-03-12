Привет от бывшего: почему "Рома" разгромила "Шахтер"

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: REUTERS

В 1-м матче 1/8 Лиги Европы "Рома" разгромила "Шахтер" - 3:0. Что нужно знать об игре?

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека удивил составом. В запасе остался ведущий защитник Крис Смоллинг и лидер атаки Эдин Джеко, который только восстановился от травмы.

"Шахтеру" не хватало Тараса Степаненко. Опорный полузащитник "горняков" пропустил игру из-за травмы колена. Без него игра "Шахтера" потеряла в плане дисциплины и надежности.

Генрих Мхитарян получил травму. Бывший звездный игрок "Шахтера" получил повреждение и был заменен в середине 1-го тайма. "Роме" понадобилось время, чтобы перестроится на игру без лидера.

Мхитарян из-за травмы был заменён в первом тайме

Пау Лопес спасал "Рому". Испанский вратарь 3 раза выручил свою команду.

Провал обороны "горняков". Все 4 защитника гостей сыграли очень слабо. Особенно "старался" Витао, который давал себя легко обыгрывать и много ошибался. При стандартах у ворот Трубина возникали "пожары". 3-й гол пришел именно после углового.

Слабая игра лидеров "Шахтера". Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес и Исмаили провели не лучший матч.

Тактическая победа Фонсеки над Каштру. Тренер "Ромы" отказался от игры с выраженным форвардом. Понимая, что соперник играет с высокой линией защиты, быстрые футболисты "Ромы" получили пространство. Высокий прессинг разрушал попытки комбинировать и быстро выходить из обороны. При позиционных атаках "горняков" римляне дисциплинированно играли в обороне. Фонсека, который три сезона тренировал "Шахтёр", максимально использовал слабые стороны бывшей команды и нивелировал сильные.

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Ответный матч между "Шахтером" и "Ромой" состоится 18 марта на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:55. 14 марта "горняки" сыграют в матче УПЛ против "Десны". Начало матча в 17:00. В этот же день "Рома" сыграет против "Наполи". Начало игры в 21:45. На стадии 1/16 Лиги Европы "Шахтер" победил "Маккаби", а "Рома" оказалась сильнее "Брагу".