Они на небесах поддерживали нас – "Севилья" посвятила победу Пуэрте и Рейесу

Севилья выиграла шестой финал Лиги Европы. Фото твиттер "Севилья"

Футболисты и тренеры испанской "Севильи" посвятили победу в решающем поединке Лиги Европы с итальянским "Интером" (3:2) своим умершим одноклубникам — Антонио Пуэрте (скончался от сердечного приступа) и Хосе Антонио Рейесу (погиб в ДТП). Об этом пишет fakty.ua

"Это победа для Рейеса и Пуэрты. Они уже на небесах, но все еще помогают нам", — заявил после финального свистка главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги, выигравший первый в своей карьере клубный трофей.

"Это для вас!" — гласила надпись на футболках с изображением двух умерших экс-футболистов "Севильи", в которых испанцы праздновали успех.

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Пуэрта умер в 2007 году в возрасте 22 лет после перенесенного сердечного приступа, а Рейес скончался в 2019-м в 35 лет, разбившись в автомобильной аварии.