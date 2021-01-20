Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 351
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 603
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 279
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1341
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1926
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
"Байер" обыграл "Боруссию" и поднялся на второе место
"Байер" обыграл "Боруссию" и поднялся на второе место
Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу
Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу
Лэмпард рискует отставкой. "Лестер" возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги
Лэмпард рискует отставкой. "Лестер" возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги
Игрок "Майнца" забил фантастический гол в чемпионате Германии
Игрок "Майнца" забил фантастический гол в чемпионате Германии
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 135
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 126
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 522
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1926
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 126
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 21:01

Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"

  Комментировать
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в &quot;Роме&quot;
Паулу Фонсека 3 года работал с "Шахтером". Фото: ФК "Шахтер"

47-летний Паулу Фонсека, бывший главный тренер "Шахтёра", переживает сложный профессиональный момент в Италии. "Рома" под его руководством потерпела два поражения подряд. Уступили в дерби "Лацио" -0:3 и вылетела с Кубка Италии проиграв "Специи" - 2:4.

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал о причинах проблем "Ромы".

Фонсека работает в Риме второй сезон. Что осуществил за это время?

-Португальський наставник в прошлом сезоне был ключевой фигурой для команды. В период перестройки, конфликта менеджеров внутри команды, подготовки к смене владельца клуба. Именно Фонсека смог стать для игроков опорой стабильности, помог пережить не простой период. Сейчас от специалиста ожидания значительно больше, потому что ситуация в клубе изменилась.

В чем главные проблемы "Ромы"?

- С аутсайдерами и середняками "Рома" выглядит хорошо. А в игре против равных или более сильных команд проблема. Причины этого кроются в психологии и физической форме игроков. Команда не выдерживает высокий темп и интенсивность матчей.

С аутсайдерами и середняками "Рома" выглядит хорошо. А в игре против равных или более сильных команд имеет проблемы

Фонсеку упрекают, что у него есть игроки к которым он более либерально относится во время упражнений по физической нагрузке. У португальского наставника непростой характер. Игроки не всегда понимают тренера или ошибаются во время тренировок. Не имеют поддержки от наставника и чувствуют его надменность.

Грозит португальском тренеру отставка?

- У команды появился новый владелец американский миллионер Дэн Фридкин. В бизнесе нет времени на раскачку. Отсутствие результатов приводит к имиджевым потерям. По ходу сезона отставка Фонсеке не угрожает. Вопрос смены тренера будет актуальным в конце сезона.

Получит Фонсека новый контракт по окончании сезона?

- Он должен выполнить план минимум - занять место в зоне Лиги чемпионов, не ниже четвёртого. Сделать это будет очень трудно. В Италии сейчас минимум 6 команд претендуют на 4 места .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать об одном из лучших игроков чемпионата Италии

В чемпионате Италии сыграно 18 туров. "Рома" занимает четвертое место, но за потерянными очкам уступает "Наполи" и "Ювентусу", которые провели на матч меньше.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 18117
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 16605
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 14535
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11016
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 8289
Спорт
"Аталанта" с Малиновским не может выиграть 2 матча подряд
"Аталанта" с Малиновским не может выиграть 2 матча подряд
 Просмотров: 90
Бельгийцы трижды пробовали купить 19-летнего украинского нападающего
Бельгийцы трижды пробовали купить 19-летнего украинского нападающего Просмотров: 333
Зинченко рассказал, где продолжит карьеру
Зинченко рассказал, где продолжит карьеру Просмотров: 774
Португальский середняк хочет купить лучшего бомбардира Украины
Португальский середняк хочет купить лучшего бомбардира Украины Просмотров: 198
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
Команда бывшего тренера "Шахтёра" опять провалилась
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1025
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть