Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"

47-летний Паулу Фонсека, бывший главный тренер "Шахтёра", переживает сложный профессиональный момент в Италии. "Рома" под его руководством потерпела два поражения подряд. Уступили в дерби "Лацио" -0:3 и вылетела с Кубка Италии проиграв "Специи" - 2:4.
Футбольный скаут Алекс Великих рассказал о причинах проблем "Ромы".
Фонсека работает в Риме второй сезон. Что осуществил за это время?
-Португальський наставник в прошлом сезоне был ключевой фигурой для команды. В период перестройки, конфликта менеджеров внутри команды, подготовки к смене владельца клуба. Именно Фонсека смог стать для игроков опорой стабильности, помог пережить не простой период. Сейчас от специалиста ожидания значительно больше, потому что ситуация в клубе изменилась.
В чем главные проблемы "Ромы"?
- С аутсайдерами и середняками "Рома" выглядит хорошо. А в игре против равных или более сильных команд проблема. Причины этого кроются в психологии и физической форме игроков. Команда не выдерживает высокий темп и интенсивность матчей.
С аутсайдерами и середняками "Рома" выглядит хорошо. А в игре против равных или более сильных команд имеет проблемы
Фонсеку упрекают, что у него есть игроки к которым он более либерально относится во время упражнений по физической нагрузке. У португальского наставника непростой характер. Игроки не всегда понимают тренера или ошибаются во время тренировок. Не имеют поддержки от наставника и чувствуют его надменность.
Грозит португальском тренеру отставка?
- У команды появился новый владелец американский миллионер Дэн Фридкин. В бизнесе нет времени на раскачку. Отсутствие результатов приводит к имиджевым потерям. По ходу сезона отставка Фонсеке не угрожает. Вопрос смены тренера будет актуальным в конце сезона.
Получит Фонсека новый контракт по окончании сезона?
- Он должен выполнить план минимум - занять место в зоне Лиги чемпионов, не ниже четвёртого. Сделать это будет очень трудно. В Италии сейчас минимум 6 команд претендуют на 4 места .
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В чемпионате Италии сыграно 18 туров. "Рома" занимает четвертое место, но за потерянными очкам уступает "Наполи" и "Ювентусу", которые провели на матч меньше.
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