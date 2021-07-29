Олимпийское Токио показали из космоса

Столицу Олимпийских игр-2020 сняли из космоса. Фото: Reuters

Астронавт NASA Шейн Кимбро сделал захватывающий снимок японской столицы Токио.

Фото города, в котором сейчас идут Олимпийские игры-2020, опубликовали в Instagram.

"Олимпийские игры зажигают ночь", - подписали редкий кадр.

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Фотографию астронавт сделал с борта Международной космической станции.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021 году имеет такое название из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса игры не состоялись.

Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету отечественных спортсменов уже две медали - первую бронзовую медаль в Токио Украины принесла дзюдоистка Дарья Билодид.