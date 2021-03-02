Олимпийский чемпион проведет уникальную выставку в Киеве

С 12 по 15 марта в столице Украины пройдет выставка "Легенды клинка", где свою коллекцию представит легенда украинского спорта Георгий Погосов.

Олимпийский чемпион Барселоны 1992-го по фехтованию уже проводил выставку в США в 2015 году, и она получила высокие оценки президента МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера II и руководства Международной федерации фехтования. А уже в марте коллекцию можно будет увидеть в Klitschko Expo, который находится на территории НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает сайт братьев Кличко.

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"Я представил свою коллекцию в Стэнфордском университете в 2015 году. За 6 лет она обновилась, добавилось еще несколько настоящих раритетов. Это захватывающий исторический экскурс в мир фехтования и его историю. Это фотографии, преимущественно с автографами, билеты на олимпийские турниры по фехтованию, чемпионаты мира, программы представительных турниров, почтовые конверты, карточки, марки, плакаты и многое другое. Есть экспонаты с 1800-го по 1910 год. Это период зарождения спортивного фехтования. Далее следуют первые олимпиады. Пользуясь возможностью, приглашаю всех любителей спорта на эту уникальную выставку. Вход бесплатный.

Автор: Георгий Погосов

Моя гордость - уникальные раритетные экспонаты, которые существуют в единственном экземпляре. Например, полный лист билетов и специальные бонды на олимпиаде в Париже 1900-го. Фотография участников Олимпиады в Сент-Луисе 1904-го со званого приема. Уникальная почтовая карта олимпиады в Амстердаме 1928-го, подписанная чемпионами - саблистами команды Венгрии. Входной билет на открытие олимпиады в Берлине 1936-го", - говорит Погосов.

Георгий Погосов - олимпийский чемпион Барселоны-1992 - командные соревнования, сабля. Серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле 1988-го. Шестикратный чемпион мира: 1983-го, 1985-го, 1986-го, 1987-го, 1989-го, 1990-го. Выступал за сборные СССР, СНГ и Украины. 1995 года уехал работать по контракту в США. С 1999 года до 2020 года работал в Стэнфордском университете старшим тренером студенческой команды по фехтованию. Справки для СМИ и посетителей выставки: [email protected], 0(50) 342 92 23 Максим Розенко.