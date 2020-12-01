Украинского фехтовальщика приняли во Всемирной зал славы

Григорий Крисс и Георгий Погосов. Фото: Чемпион

Олимпийского чемпиона Барселоны-1992, шестикратного чемпиона мира по фехтованию украинца Георгия Погосова Международная федерация фехтования ввела во Всемирной зал славы.

"Моя благодарность тем, кто был соавтором моих успехов, и тем, кто сохраняет и поддерживает историю нашего любимого вида спорта", - цитирует Погосова "Чемпион".

Награду Погосову вручали олимпийский чемпион Токио-1964 Григория Крисса и вице-президента Федерации фехтования Украины Сергей Мищенко.

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Георгий Погосов - олимпийский чемпион Барселоны-1992 - командные соревнования, сабля. Серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле-1988. Шестикратный чемпион мира - в 1983 году, в 1985-м, 1986-м, 1987 года, 1989-го, 1990 года. Выступал за сборные СССР, СНГ и Украины. В 1995 году уехал работать по контракту в США. С 1999-го работает в Стэнфордском университете старшим тренером студенческой команды по фехтованию.