Олимпиада-2022: итоги 13-го дня и медальный зачет

В четверг 17 февраля завершился уже 13-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

В этот день в Пекине украинские спортсмены не выступали. Всего было разыграно шесть комплектов наград.

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Швейцарка Мишель Гизин победила в горнолыжной комбинации среди женщин. На втором месте оказалась еще одна представительница Швейцарии Венди Хольденер, а на третьем - Федерика Бриньоне из Италии.

В фристайле сегодня женщины разыграли медали в дисциплине ски-кросс. В большом финале первой финишировала шведка Сандра Неслунд, "серебро" досталось Мариэль Томпсон из Канады, а "бронза" - Даниэле Майер из Германии.

Противостояние Канады и США в женском хоккее действительно было достойно финала. Канадки вели в счете 3:0, однако американки больше атаковали и сократили отставание до минимума. На большее у них не хватило времени, и сборная Канады одержала "золото".

Японка Михо Такаги триумфовала с олимпийским рекордом на дистанции 1000 м в женском конькобежном спорте. Второй стала Ютта Лердам из Нидерландов, а третьей - американка Бриттани Боу.

Командное первенство Гундерсена по лыжному двоеборью выиграла сборная Норвегии. Германия на финише опередила Японию в борьбе за второе место пьедестала. После прыжков с большого трамплина спортсмены бежали эстафету 4х5 км.

В женском фигурном катании золотую и серебряную медали завоевали представительницы ОКР. Победила Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова. На третьем месте оказалась японка Каори Сакамото. Украинка Анастасия Шаботова, напомним, выбыла после короткой программы.

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В медальном зачете лидерство закрепила Норвегия, завоевавшая уже 14 золотых медалей. У Германии осталось 10 наград высочайшей пробы. Дальше идут США. За ними следуют Швеция и Китай.

Автор: olympics.com Медальный зачет Олимпиады-2022 после 13-го дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.