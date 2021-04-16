Олимпиада в Токио может пройти без зрителей - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 810
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 234
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 711
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1494
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 432
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1305
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 603
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 117
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 864
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 522
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
Аргентинец забил один из самых красивейших голов сезона
Аргентинец забил один из самых красивейших голов сезона
"Рома" не дала обыграть себя "Аяксу"
"Рома" не дала обыграть себя "Аяксу"
Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео
Виталий Кличко раз в жизни был в нокауте - редкое видео
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 711
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1494
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 729
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1305
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 189
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 09:50

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей - СМИ

  Комментировать
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей - СМИ
Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Власти Японии рассматривают вариант проведение Олимпийский игр в Токио без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Министр по делам Окинавы и северных территорий Японии Таро Коно заявил, что Олимпиада в Токио может пройти при пустых трибунах, сообщает Associated Press.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии рассматривают вариант отмены Олимпиады - СМИ

"Я думаю, что вопрос заключается в том, каким образом можно провести Олимпиаду в текущей ситуации. Вероятно, она пройдет без зрителей", - сказал Коно.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр-2020 принял решение провести турнир без иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Проведение турнира запланировано на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олимпиада в Токио может пройти без зрителей - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Впервые женщина-пилот перелетела через Ла-Манш

Основали ведущее учебное заведение

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Похоронная процессия побила витрины магазинов

Студент замкнул все двери и расстреливал других студентов и преподавателей

Как бороться со стрессом

Скандального журналиста расстреляли во время пробежки

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 18558
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 9837
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 81 Просмотров: 9306
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 8397
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 7632
Спорт
Луческу будет играть на ничью - Сабо о матче "Шахтер" - "Динамо"
Луческу будет играть на ничью - Сабо о матче "Шахтер" - "Динамо" Просмотров: 9
Джошуа и Фьюри договорились о чемпионском бое
Джошуа и Фьюри договорились о чемпионском бое Просмотров: 81
Обладатель "Золотого мяча" останется в "Реале"
Обладатель "Золотого мяча" останется в "Реале" Просмотров: 81
"Шахтер" потерял 2 ведущих игроков до конца сезона
"Шахтер" потерял 2 ведущих игроков до конца сезона Просмотров: 99
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
81
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
7
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
4
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
Голосов: 74
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть