Олимпиада в Токио может пройти без зрителей - СМИ

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Власти Японии рассматривают вариант проведение Олимпийский игр в Токио без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Министр по делам Окинавы и северных территорий Японии Таро Коно заявил, что Олимпиада в Токио может пройти при пустых трибунах, сообщает Associated Press.

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"Я думаю, что вопрос заключается в том, каким образом можно провести Олимпиаду в текущей ситуации. Вероятно, она пройдет без зрителей", - сказал Коно.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр-2020 принял решение провести турнир без иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано на 23 июля - 8 августа 2021 года.