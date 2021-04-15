Вакцинировали первого украинского спортсмена, который поедет на Олимпиаду

Загалом перше щеплення вже отримали 419 295 людей. Фото: pixabay.com

Александр Петрив, который этим летом полетит в Токио на Олимпийские игры, первым среди украинских спортсменов сделал прививку против Covid-19.

Спортсмена вакцинировали китайским препаратом CoronaVac, передает "Громадське".

"На вакцинацию приглашали добровольно, но я решил, что надо сделать прививку, чтобы не подвергать коллег опасности во время соревнований", - сказал Петрив.

Всего 15 апреля планируют вакцинировать 31 спортсмена: 17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины и 14 паралимпийцев.

В директивных документах указано, что вакцинация не является обязательной для участия в Олимпийских играх. Но прививка максимального количества участников "поспособствует повышению безопасности запада".

За прошлые сутки 1-ю из 2 Covid-прививок сделали еще 15 744 украинцам. Всего 1-ю прививку в Украине уже получили 419 295 человек, а еще 5 завершили вакцинацию.

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В Японии через 100 дней стартует Олимпиада 2020 года, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на год вперед. 14 апреля, в среду, в Токио запустили обратный отсчет до начала соревнований. Символ Олимпиады, 5 колец, установили на вершине горы Такао.