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четверг, 15 апреля 2021 09:32

В Японии запустили обратный отсчет до начала Олимпийских игр

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В Японии запустили обратный отсчет до начала Олимпийских игр
Начался обратный отсчет до начала Олимпийских игр в Японии. Фото: s-bc

В Японии через 100 дней стартует Олимпиада 2020 года, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на год. 14 апреля, в среду, в Токио запустили обратный отсчет до начала соревнований.

Символ Олимпиады, 5 колец, установили на вершине горы Такао, сообщил телеканал "Дом".

В мэрии установили фигуры талисманов соревнований. Имя первого - Мирайтова. Он объединяет в себе понятия "будущее" и "вечность". Второй - Сомейти - это производное от названия одного из сортов сакуры и фразы, что в переводе означает - "такой сильный".

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"Борьба с невидимым врагом, коронавирусом, заставила нас перенести Игры на год. Это было суровое испытание для всего человечества. Но я хочу, чтобы мы преодолели все трудности, связанные с коронавирусом, и провели Игры, которые запомнятся всем", - отметила губернаторка Токио Юрико Коикэ.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным тестом на коронавирус Covid-19. Для этого оргкомитет Игр зарезервирует отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни.

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