В Японии рассматривают вариант отмены Олимпиады - СМИ

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Правительство Японии рассматривает возможность отмены Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Ника заявил, что отмена Олимпийских игр может стать одним из вариантов развития событий, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, сообщает Kyodo.

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"Если проведение Игр невозможно, то турнир следует отменить. В чем смысл Олимпиады, если во время нее распространяются инфекции?

На этом этапе нам придется принять решение", - сказал Ника.

Ранее Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано на 23 июля - 8 августа 2021 года.