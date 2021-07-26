Олимпиада: 15-летний украинец не смог одержать медаль в прыжках в воду

Сборная Украины не смогла одержать медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой высоты.

Дуэт 15-летнего Алексея Середы и 19-летнего Олега Сербина занял шестое место из восьми стран, набрав 400,44 балла.

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Олимпийскими чемпионами стали представители Великобритании Томас Дейли и Метти Ли.

На втором месте команда из Китая. Юаня Чао и Айзен Чена уступили победителям одним баллом. Замкнули тройку россияне.

Олимпиада в Японии будет проходить с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио две бронзовые награды.