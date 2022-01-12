Очередной бразилец. "Шахтер" хочет усилить оборону

Рамон Рамос проводит второй сезон во взрослом футболе. Фото: Instagram.com/ramon_ramos006

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах защитника "Фламенго" 20-летнего Рамона Рамоса.

Перспективный футболист, которого в Бразилии называют новым Марсело (защитник "Реала" и сборной Бразилии. - Gazeta.ua), имеет контракт со "стервятниками" до конца 2025 года. Однако готов перебраться в Европу уже в январе, сообщает AS.

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Кроме "Шахтера" к Рамону присматриваются испанские "Гранада", "Эспаньол" и "Реал Сосьедад", португальская "Бенфика", швейцарский "Базель", а также представитель французской Лиги 1 "Монако".

Стартовая цена для переговоров с "Фламенго" по Рамону составляет €6 млн.

Основным левым защитником "Шахтера" является 32-летний Исмаили. Также на этой позиции играет Виктор Корниенко. "Шахтер" лидирует в УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" на два очка. В прошлом розыгрыше бразильской Серии А Рамон провел 16 поединков за "Фламенго".