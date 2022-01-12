Форвард сборной Аргентины отказался переходить в "Шахтер" за €20 млн

Хулиан Альварес с 2021 играет за сборную Аргентины. Фото: Gettyimages.com/

Форвард сборной Аргентины и "Ривер Плейт" 21-летний Хулиан Альварес отказался переходить в "Шахтер".

"Горняки" предлагали за аргентинского нападающего €20 млн, сообщил журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

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Альварес ждет лучших предложений, а его цель - покинуть "Ривер Плейт" до истечения срока контракта в конце 2022 года. Если не будет соответствующего соглашения зимой, то вопрос с трансфером футболиста может решиться летом.

Ранее сообщали об интересе к Альваресу "Манчестер Юнайтед", "Интера", "Милана" и других клубов.

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины нападающий провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. В составе национальной команды Аргентины провел шесть матчей. "Шахтер" ищет форварда после травмы Лассины Траоре, который пропустит весь текущий сезон.