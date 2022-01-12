Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется "Шахтеру" форвард сборной Бразилии

Давид Нерес выступал за "Аякс" четыре года. Фото: Instagram.com/davidneres

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" заплатит "Аяксу" €18 млн за форварда сборной Бразилии 24-летнего Давида Нереса.

Стороны договорились обо всех деталях перехода, сообщает инсайдер Никола Скира.

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Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.

Бразилец может сыграть на острие атаки или на правом фланге полузащиты.

В нынешнем сезоне на счету Нереса четыре гола и два ассиста в 22 матчах за "Аякс" во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в €20 миллионов.

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо" в чемпионской гонке. "Горняки" простились с еврокубками. Донецкая команда заняла последнее место в группе ЛЧ.