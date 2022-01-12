Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется "Шахтеру" форвард сборной Бразилии

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 999
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2574
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 792
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1179
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 657
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2853
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 639
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2 Просмотров: 30852
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1908
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20448
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
"Ман Юнайтед" без Роналду одержал скандальную победу
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Украинский футболист забил фантастический гол в чемпионе Испании
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Забили на двоих семь голов. "Рома" и "Ювентус" выдали фантастический матч
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4914
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 567
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 08:31

Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется "Шахтеру" форвард сборной Бразилии

  Комментировать
Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется &quot;Шахтеру&quot; форвард сборной Бразилии
Давид Нерес выступал за "Аякс" четыре года. Фото: Instagram.com/davidneres

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" заплатит "Аяксу" €18 млн за форварда сборной Бразилии 24-летнего Давида Нереса.

Стороны договорились обо всех деталях перехода, сообщает инсайдер Никола Скира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"

Нерес подпишет контракт с "Шахтером" до лета 2026 года.

Бразилец может сыграть на острие атаки или на правом фланге полузащиты.

В нынешнем сезоне на счету Нереса четыре гола и два ассиста в 22 матчах за "Аякс" во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в €20 миллионов.

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо" в чемпионской гонке. "Горняки" простились с еврокубками. Донецкая команда заняла последнее место в группе ЛЧ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется "Шахтеру" форвард сборной Бразилии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 1 Просмотров: 17964
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 4 Просмотров: 17361
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 10287
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 10035
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
 Просмотров: 7398
Спорт
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 162
Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо"
Игрок "Шахтера" сделал предложение экс-девушке защитника "Динамо" Просмотров: 378
Им нужно притереться. Эксперт рассказал, о новом тренере Светолиной
Им нужно притереться. Эксперт рассказал, о новом тренере Светолиной
 Просмотров: 99
"Реал" нашел замену Лунину
"Реал" нашел замену Лунину Просмотров: 882
Яремчук за неделю вылечился от коронавируса
Яремчук за неделю вылечился от коронавируса Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
1
Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие
1
Военный поплатился за лайк "серпу и молоту" в российских "Одноклассниках"
Голосов: 274
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть