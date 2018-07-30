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понедельник, 30 июля 2018 15:13

Обнародовали зарплаты тренеров клубов УПЛ

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Обнародовали зарплаты тренеров клубов УПЛ
Фонсека зарабатывает больше всего среди тренеров украинских клубов. Фото: ФК "Шахтер"

В Украине наставники клубов высшего дивизиона зарабатывают диметрально противоположные зарплаты. Месячные оклады специалистов стали известны благодаря Sport Arena.

По информации издания, португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека зарабатывает в 5,5 раза больше белорусского наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

1. Паулу Фонсека ("Шахтер") - 330 000 долларов
2. Александр Хацкевич ("Динамо") - 60 000
3. Юрий Вернидуб ("Заря") - 20 000
4. Василий Сачко ("Ворскла") - 15 000
5. Раванелли ("Арсенал-Киев") - 10 000
6. Александр Бабич ("Мариуполь"), Владимир Шаран ( "Александрия") - 7500
7. Роман Санжар ( "Олимпик") - 5000
8. Жилмар ("Львов"), Александр Рябоконь ("Десна"), Олег Бойчишин ("Карпаты") - 4000
9. Червенков ("Черноморец") - 3000

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В УПЛ команды провели 2 тура, пока не потеряли очки "Шахтер", "Динамо" и "Александрия".

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