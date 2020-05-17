Обладатель "Золотого мяча-1962" был кумиром для Платини

Из-за пандемии коронавируса футбольный сезон испорчен. Вероятно, лучшего футболиста мира и обладателя "Золотого мяча" 2020-го не определят. Рассказываем о лауреатах прошлого.

В 1962 году "Золотой мяч" чех получил Йозеф Масопуст.

Йозеф Масопуст родился в феврале 1931 года в чешском селе Стржимице. Отец работал на шахтах, стараясь прокормить шестерых детей, и Йозеф с ранних лет начал пасти коз и коров односельчан, чтобы помогать семье. После немецкой оккупации село, где жили Масопусты, был практически разрушено, и семье пришлось перебраться в ближайший городок Мост. Здесь Йозеф по настоянию отца, заметившего, с какой страстью мальчик гоняет мяч в любую свободную минуту, прошел просмотр в молодежную команду местного "Баника".

Через четыре года 19-летний Масопуст перешел в клуб "Теплице" (тогда "Водотехна"), куда его долго отказывался брать тренер Рудольф Вытлачил. Молодому футболисту вновь пришел на помощь отец, который уговорил Руди дать парню еще один шанс. Йозефу назначили испытательный срок, но уже через три месяца предложили контракт и сделали игроком основного состава. За два сезона Масопуст, игравший на позиции левого полузащитника, забил 10 голов в чемпионате Чехословакии и привлек внимание нескольких больших клубов страны. Одним из них была пражская "Дукла".

В футболке "Дуклы". Фото AP

Это была типичная для стран соцлагеря ведомственная команда, как "Динамо Берлин" или будапештский "Гонвед", которая пользовалась всеми возможными ресурсами и набирала в состав лучших футболистов во имя "службы на благо родины". В апреле 1952-го после долгих уговоров Масопуст стал игроком "Дуклы", получил звание подпоручика и солидный оклад.

16 лет спустя Йозеф уйдет из клуба подполковником.

Тренер "Дуклы" Карел Кольски поставил Масопуста на левый фланг полузащиты, но игрок не ограничивался только этой позицией, постоянно смещаясь от бровки к бровке и от штрафной к штрафной.

Основным партнером Масопуста в полузащите стал опорник Сватоплук Плускал, пришедший в клуб одновременно с Йозефом. Он служил надежным тылом быстрому плеймейкеру "Дуклы" и сам считался универсальным игроком, получившим известность благодаря идеально чистым подкатам. Несмотря на то, что молодые полузащитники в первые пару сезонов редко выходили на поле, уже через несколько лет этого дуэта в центре поля опасались все ведущие клубы страны. Плускал вспоминал в одном из интервью:

"Неважно, с кем мы играли, Масопуст всегда выделялся на поле. Было почти невозможно забрать у него мяч. Даже при самой плотной игре соперника, с персональной опекой, он обменивался со мной двумя-тремя короткими пасами, набирал ход и проносился мимо одного, двух, трех футболистов противника, как будто они были тренировочными столбиками. Он был невероятен".

Несмотря на очевидный талант полузащитника, Масопуст достаточно долгое время не был главной звездой чехословацкого футбола в глазах местных болельщиков.

"Дукла" никогда не пользовалась большой популярностью среди любителей футбола из-за своей принадлежности к военному ведомству, а самого Йозефа критиковали за то, что он выбрал "легкую жизнь" с военными званиями, надбавками и высокой зарплатой, вместо того, чтобы играть за "народные" команды.

Даже при самой плотной игре соперника, с персональной опекой, он обменивался со мной двумя-тремя короткими пасами, набирал ход и проносился мимо одного, двух, трех футболистов противника, как будто они были тренировочными столбиками

За тринадцать лет "Дукла" восемь раз становилась чемпионом страны, но даже в сезоне-1965/66, когда клуб завоевывал свое восьмое чемпионство, посещаемость матчей столичного клуба выглядела, мягко говоря, скромно. Матчи "Славии" и "Спарты" в том сезоне посещало 24 тысячи зрителей. У "Дуклы" этот же показатель не превысил 9 тысяч – несмотря на наличие звезд национальной сборной в ее составе.

Зато о пражском клубе и его главной звезде постепенно начали говорить во всем мире.

Игра Масопуста была уникальным явлением в европейском футболе. Футболист из маленькой страны, слабого чемпионата и невыдающейся сборной стал суперзвездой исключительно благодаря своему мастерству. Сам полузащитник всегда говорил, что его жизненная и игровая философия – бесценный дар, полученный от отца.

"Мой отец научил меня двум вещам, которые, как мне кажется, я хорошо усвоил. Первая – это техника. Если вы хотите научиться играть в качественный футбол, нужно научиться пасовать обеими ногами. Вторая – это ментальность. Если вы хотите побеждать, прежде всего надо научиться проигрывать".

На Кубке мира вместе с Пеле. Фото АР

О слаломах игрока, когда он во время быстрых проходов перекидывал мяч с ноги на ногу, обводя соперников, в футбольном мире ходили легенды. Масопуст никогда не отказывался рассказать о секретах своего успеха.

"Играть в хороший футбол – значит всегда хотеть большего. Не успокаиваться на достигнутом, не почивать на лаврах, не пропускать тренировки и отказываться от обильных обедов. Я ежедневно бегаю кроссы на 5-6 км, и делаю это по своей инициативе, без принуждения. Слалом? Нужно быстро понять роль противника, угадать, что он может предпринять. Ударит по мячу левой ногой? Правой? Сделает финт? Пусть решает, но я буду уже за его спиной, вместе с мячом. Футбол – это и соревнование умов".

Руководство клуба с удовольствием принимало предложения о выставочных матчах и товарищеских турнирах, и пражане нередко отправлялись за океан в большие турне, когда в коротком (26 туров) чемпионате Чехословакии наступал перерыв. В 1959 году "Дукла" вышла в финал турнира в Мексике, где играла с бразильским "Сантосом", обыгравшим в ходе соревнования четыре местных команды с общим счетом 15:3. Шесть мячей забил 18-летний нападающий сборной Бразилии Пеле.

Но в матче "Сантос" – "Дукла" главной звездой на поле был Йозеф Масопуст. Полузащитник забил два мяча, а его команда выиграла со счетом 4:3. Позже Пеле говорил:

"Он не должен был родиться в Европе. С этими дриблингом, рывками, обводками он должен был быть бразильцем!"

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За Масопустом охотились ведущие клубы Европы, главным из которых был мадридский "Реал", трижды предлагавший полузащитнику помощь с отъездом из коммунистической Чехословакии, баснословную зарплату и невероятные бонусы, в том числе дом в Мадриде и машину. Другими претендентами на игрока были "Интер", "Лацио", "Ювентус" и "Барселона", но Йозеф отказывал всем. Он не собирался покидать страну, поскольку это означало автоматическое исключение из национальной сборной, а также не хотел эмигрантской судьбы для своей семьи.

В сезоне-1966/67 в Кубке Европейских чемпионов "Дукла" дошла до полуфинала, обыграв "Андерлехт" и "Аякс" Йохана Кройффа. Команду Масопуста остановил только "Селтик" Джока Стейна, который и завоевал главную награду европейского клубного футбола в знаменитом лиссабонском финале против "Интера" Эленио Эрреры.

Но несмотря на впечатляющие результаты на клубном уровне, Йозефа Масопуста больше помнят, как одного из творцов главного успеха сборной Чехословакии в ее истории.

За Масопустом охотились ведущие клубы Европы, главным из которых был мадридский "Реал", трижды предлагавший полузащитнику помощь с отъездом из коммунистической Чехословакии, баснословную зарплату и невероятные бонусы, в том числе дом в Мадриде и машину

Полузащитник дебютировал за сборную в 1954-м и через два года, когда чехословаки начали подготовку к ЧМ-1958, стал игроком основного состава. По итогам квалификации сборная отправилась в Швецию, где играла за выход в четвертьфинал с ФРГ, Северной Ирландией и Аргентиной. Но после сенсационных поражений от североирландцев в группе и дополнительном матче, Чехословакия вылетела с турнира. Не помогла даже невероятная победа над аргентинцами со счетом 6:1 (в той игре Масопуст отдал три голевые передачи).

Через четыре года уже сами чехословаки и их полузащитник станут мировой сенсацией в Чили. Перед этим сборная вышла в финальную часть Евро-1960, обойдя в квалификации Ирландию, Данию и Румынию, однако проиграла в полуфинале сборной СССР, будущим европейским чемпионам. Утешением послужила победа над Францией в матче за третье место (2:0).

В квалификации на чилийский ЧМ-1962 Чехословакия наколотила в ворота Шотландии и Ирландии 16 мячей в четырех матчах, но все равно вынуждена была играть дополнительный матч с шотландцами, который выиграла 4:2. В Чили команда прибыла в ранге одной из слабейших сборных на турнире, а ее футболиста под номером шесть зарегистрировали в гостинице как некоего Хосепа Масапоста. Чехословакия оказалась в группе с действующими чемпионами мира Бразилией, Испанией, в состав которой попали атакующие игроки пятикратного чемпиона Европы "Реала" Пушкаш, Ди Стефано и Пако Хенто, а также Мексикой. Масопуст вспоминал:

"Болельщики других команд кричали нам: "Не тратьте время на распаковку чемоданов!"

В первом же матче финальной части чемпионата мира сборная Чехословакии совершила сенсацию, обыграв испанцев с минимальным счетом. Великолепный голевой пас на вингера трнавского "Спартака" Йозефа Штибраного отдал Масопуст. В следующей игре Чехословакия противостояла действующим чемпионам мира бразильцам – и вновь полузащитник показал выдающуюся игру, буквально задушив атаку Бразилии, где был собран настоящий дрим-тим мирового футбола в лице Вавы, Пеле, Гарринчи, Диди и Марио Загалло.

Проиграв в последнем матче квалификации мексиканцам, команда Масопуста все же вышла в четвертьфинал, где обыграла с минимальным счетом сборную Венгрии. Последним шагом к финалу стал матч против Югославии, которая выбила из турнира команду ФРГ. Чехословакия выиграла со счетом 3:1. В двух играх плей-офф трижды забил нападающий братиславского "Интера" Адольф Шерер, через одиннадцать лет сбежавший из социалистической Чехословакии в капиталистическую Францию, после чего власти стерли его имя из официальной футбольной статистики.

Однако главным героем обоих матчей по-прежнему оставался Масопуст, тащивший свою команду вперед . Самую знаменитую фразу о своем полузащитнике сказал тренер национальной сборной Ярослав Войвода:

"Если вы не знаете, что делать с мячом, отдайте его Масопусту".

Ференц Пушкаш высоко оценивал соперника по группе чемпионата мира:

"Наш Луис Дель Соль был одним из лучших в мире разрушителей атак противника, Суарес – гениальным организатором атак, а Пако Хенто быстрым форвардом. Но Масопуст мог заменить собой этих троих: он отбирал мяч у нападающих, дриблингом проходил центр поля и врывался в штрафную, обводя защитников".

В финале Латышев отсудил отвратительно, сначала засчитал гол Зито, который по ходу момента подыграл себе рукой, а потом не поставил пенальти в ворота бразильцев

В финале ЧМ-1962 сборная Чехословакии вновь встретилась с бразильцами, но на этот раз сенсации не произошло.

В советской футбольной историографии было принято гордиться высшим достижением отечественной судейской школы – "золотым свистком" Николая Латышева за судейство финала ЧМ-62. На самом деле гордиться особенно нечем – Латышев отсудил отвратительно, сначала засчитал гол Зито, который по ходу момента подыграл себе рукой, а потом не поставил пенальти в ворота бразильцев. Масопуст был в ярости, заявил публично, что Латышев "неправильно понимает задачи социализма".

Чемпионами стали игроки сборной Бразилии, обыграв сборную Чехословакии со счётом 3:1. В Чехии до сих пор считают, что могли выиграть финал, если б не убил судья.

Советскому посольству пришлось озаботиться заменой авиабилетов для судьи – лететь по плану вместе с чехами до Праги и там пересаживаться на московский рейс было никак невозможно.

По итогам года Масопуст стал первым выходцем из Восточной Европы, получившим "Золотой мяч", обогнав в голосовании самого обладателя Кубка чемпионов Эйсебио.

В 1968 году, после 16 лет и 11 титулов в "Дукле", Масопуст получил разрешение выехать из страны и отправился в бельгийский "Кроссинг Моленбек", которому помог выйти подняться в первый дивизион, и завершил карьеру в 39 лет.

Через три года Йозеф вернулся в "Дуклу" в качестве тренера, а затем возглавил "Зброевку" из Брно, с которой завоевал ее первый и единственный на сегодняшний день чемпионский титул, и дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА. Затем были бельгийский "Хассельт", сборная Чехословакии и родной для Владимира Шмицера "Ковострой" из Дечина, после чего Масопуст ушел из футбола.

Йозеф Масопуст дружил и переписывался с Эйсебио, Уве Зеелером, Альфредо Ди Стефано, а Мишель Платини называл его своим кумиром. Полузащитником восхищались все, кому повезло играть с ним на одном поле, будь это его соперники или коллеги по команде.

Йозеф Масопуст умер в 2015 возрасте 84 лет. В июне 2011-го была открыта статуя легендарному игроку. Памятник стоит рядом с "Юлиской" - ареной, которая вновь принимает матчи "Дуклы". Команда играет во втором чешском дивизионе.