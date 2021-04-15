Обидчик Ломаченко обещает побить своего следующего соперника за 3 раунда

Теофимо Лопес проведет первую защиту своих поясов. Фото: BoxingScene

Американский боксер Теофимо Лопес не сомневается в своей легкой победе над австралийцем Джородж Комбососом.

Обидчик Василия Ломаченко обещает побить оппонента за 3 раунда в бою за защиту пояса IBF, сообщает Boxingnews 24.

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"Думаю, будет хороший бой. Камбосос - голодный к успеху боксер. Но я согласен с тем, что поединок долго не продлится. Где-то за 3 раунда я все решу. Я лучше подготовлен, у меня больше времени. К поединку с Ломаченко я готовился 7 недель в лагере. Сейчас у меня тренировочный лагерь на 9 недель.

Мне нравится исправлять те недостатки, которые были в прошлом поединке. Пусть я победил, все равно есть что улучшать. Никто не идеален", - сказал Лопес.

5 июня в Майами Теофимо Лопес будет боксировать против Джорджа Комбососа. В своем предыдущем бою американец победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. После победы над украинец Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.