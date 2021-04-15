Обидчик Ломаченко обещает побить своего следующего соперника за 3 раунда

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 387
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1215
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 576
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 828
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 504
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1656
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4437
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"
"Реал" на классе прошел "Ливерпуль". Манчестер Сити" с Зинченко одержал волевую победу в Дортмунде
"Реал" на классе прошел "Ливерпуль". Манчестер Сити" с Зинченко одержал волевую победу в Дортмунде
Игрок "Порту" забил шедевральній гол в ворота "Челси"
Игрок "Порту" забил шедевральній гол в ворота "Челси"
Обиженный игрок "Аталанты" наконец-то получил футболку Роналду
Обиженный игрок "Аталанты" наконец-то получил футболку Роналду
Как "Реал" разобрался с "Ливерпулем"
Как "Реал" разобрался с "Ливерпулем"
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 603
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1215
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 828
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 963
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 10:52

Обидчик Ломаченко обещает побить своего следующего соперника за 3 раунда

  Комментировать
Обидчик Ломаченко обещает побить своего следующего соперника за 3 раунда
Теофимо Лопес проведет первую защиту своих поясов. Фото: BoxingScene

Американский боксер Теофимо Лопес не сомневается в своей легкой победе над австралийцем Джородж Комбососом.

Обидчик Василия Ломаченко обещает побить оппонента за 3 раунда в бою за защиту пояса IBF, сообщает Boxingnews 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, с кем Ломаченко проведет следующий бой

"Думаю, будет хороший бой. Камбосос - голодный к успеху боксер. Но я согласен с тем, что поединок долго не продлится. Где-то за 3 раунда я все решу. Я лучше подготовлен, у меня больше времени. К поединку с Ломаченко я готовился 7 недель в лагере. Сейчас у меня тренировочный лагерь на 9 недель.

Мне нравится исправлять те недостатки, которые были в прошлом поединке. Пусть я победил, все равно есть что улучшать. Никто не идеален", - сказал Лопес.

5 июня в Майами Теофимо Лопес будет боксировать против Джорджа Комбососа.

В своем предыдущем бою американец победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. После победы над украинец Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обидчик Ломаченко обещает побить своего следующего соперника за 3 раунда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

В давке погибли 96 болельщиков

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 11052
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 10278
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 9216
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8658
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 8514
Спорт
FAVBET представил ребрендинг, разработанный BANDA
FAVBET представил ребрендинг, разработанный BANDA Просмотров: 36
В Японии рассматривают вариант отмены Олимпиады - СМИ
В Японии рассматривают вариант отмены Олимпиады - СМИ Просмотров: 99
В давке погибли 96 болельщиков
В давке погибли 96 болельщиков
 Просмотров: 135
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Шахтером"
Стало известно, сыграет ли Цыганков с "Шахтером" Просмотров: 117
Луческу не хочет видеть Ярмоленко в "Динамо"
Луческу не хочет видеть Ярмоленко в "Динамо" Просмотров: 234
Больше всего комментируют
38
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
5
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 36
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть