Стало известно, с кем Ломаченко проведет следующий бой

Украинец проведет следующий бой против японца Масайоши Накатани. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский боксер 33-летний Василий Ломаченко планирует провести следующий бой в конце июня или 10 июля.

Ломаченко будет боксировать против японца 32-летнего Масайоши Накатани, сообщил промоутер украинца Боб Арум. Поединок уже подтвержден, передает Barbershop Conversations.

"Или в последнюю неделю июня или 10 июля он проведет бой с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден", - сказал Арум.

Ломаченко и Накатани оба прошли полную дистанцию против Теофимо Лопеса, но уступили американцу судейским вердиктом.

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18 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу. Ломаченко восстанавливается от операции на плече. Ранее сообщалось о том, что соперником Ломаченко может стать Девин Гейне.