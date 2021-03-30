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вторник, 30 марта 2021 14:31

Лопес поблагодарил Ломаченко

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Лопес поблагодарил Ломаченко
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко . Фото: Boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес поблагодарил украинского боксера Василия Ломаченко.

По словам Лопеса, бой против украинца многому его научил и сделал сильнее.

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"Я стал сильнее во многом из-за оппозиции и объема знаний, которые я получил от Ломаченко. Я выношу уроки из всех своих боев, так и против Ломаченко. Я многому научился. Мы уже знали, чем будем заниматься в тренировочном лагере и на поединке, но есть хорошие вещи, которые я у него взял и добавил себе. Так что спасибо, Лома. Пошел ты, но спасибо", - цитирует американца TMZ.

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи единогласно отдали победу Лопесу.

Следующим соперником американца будет австралиец Джородж Камбосос. Ломаченко сразится с японцем Масайоши Накатани.

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Дата
30
марта

Ломаченко победил своего главного соперника

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