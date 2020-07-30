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четверг, 30 июля 2020 14:29

О чем говорил Луческу во время своей первой пресс-конференции во главе "Динамо"

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О чем говорил Луческу во время своей первой пресс-конференции во главе &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: "Динамомания"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу провел первую пресс-конференцию на своей должности.

Gazeta.ua выбрал главные тезисы румынского специалиста.

О составе команды. Румынский тренер заявил, что готов работать с теми игроками, которые есть в команде. В составе собраны хорошие игроки и талантливая молодежь. С каждым игроком будет индивидуальное собеседование. Новый тренер хочет изменить психологию футболистов.

О новых игроках. Луческу хочет понять потенциал футболистов за первую неделю работы, а уже потом думать над усилением отдельных позиций. Из-за травм сейчас в расположении только 17 полевых игроков. Селекционный отдел работает с новичками, это будет точечное усиление команды.

О разговоре с Ахметовым. Луческу имел телефонный разговор с владельцем "Шахтера" уже после того, как подписал контракт с "Динамо". Ахметов пожелал румынскому специалисту успехов на новой должности.

Луческу хочет изменить психологию игроков "Динамо"

О работе в "Шахтере". Для Луческу это уже прошлое и опыт. Румынский тренер считает себя профессионалом и готов по полной отдаваться работе в новом клубе. К этому должен быть готов каждый специалист. Такова футбольная жизнь.

Об отказе Александра Спиридона работать в "Динамо". Многолетний артсистем Луческу не смог войти в тренерский штаб "Динамо" по семейным обстоятельствам. Сотрудничество между тренерами закончилась 3 года назад. Луческу хотел видеть Спиридона в "Динамо", но так сложились обстоятельства, что тот не смог приехать. О давлении на него со стороны "Шахтера" Луческу ничего не знает.

О работе помощников. Огнен Вукоевич будет заниматься игроками середины поля. Олег Гусев будет работать с группой атаки. Диего Лонго будет отвечать за физическую подготовку и проблемы организации и работу над уменьшением травмы. Луческу будет уделять внимание игре в обороне и контролировать всех помощников. Ассистенты нового тренера "Динамо" должны понять философию Луческу и его взгляд на футбол.

О работе с бразильцами. Луческу считает, что он может эффективно работать не только с бразильскими футболистами. Он был успешным, работая с румынами, украинцами. Луческу никогда не делил игроков по национальности. Бразильские игроки требуют особого подхода, тренер должен заменять им семью.

О возрасте. Луческу себя прекрасно чувствует и готов полностью отдаваться работе. Никаких проблем нет с тем, что ему уже 75 лет.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Первый свой матч румынский специалист во главе столичного клуба проведет в Суперкубке Украины против "Шахтера".

Автор: Сергей Тищенко
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