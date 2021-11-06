"Ньюкалс" предлагает невероятные деньги за голкипера "Барселоны"

"Барселона" не впечатляет в нынешнем сезоне. Фото: Reuters

"Ньюкасл Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает Sky Sport Germany. По данным источника, английский клуб предлагает каталонцам € 55 млн за немецкого голкипера.

Ранее стало известно, что "Ньюкасл" приобрёл фонд правительства Саудовской Аравии. Новые владельцы клуба обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие "сорок".

В команде сменится главный тренер. Ранее в отставку был отправлен Стив Брюс. Ожидается, что его в "Ньюкасле" сменит Эдди Хау.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 43-летний специалист подпишет контракт с "Ньюкаслом" до 2024 года. Финансовые детали сделки пока неизвестны.

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Ранее сообщалось, что руководство "сорок" рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из "Аякса", Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из "Рейнджерс" и Унаи Эмери из "Вильярреала". Также СМИ связывали "Ньюкасл" с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.