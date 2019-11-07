"Нужно настраиваться только на победу" - Михайличенко перед игрой против "Копенгагена"

Алексей Михайличенко настраивает свою команду только на победу. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожидания накануне игры Лиги Европы против "Копенгагена".

"Мы обсуждали киевский матч с датчанами. Нельзя найти какую-то одну причину того, почему мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, дал" Копенгагену" уверенность, а мы, наверное, не были готовы к такому началу. Но я не отказываюсь от слов о том, что мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся завтра это исправить.

Я против того, чтобы расслабляться даже в случае нашей завтрашней победы. В любом матче огромная ответственность. И перед клубом, и перед болельщиками. Независимо от результата, надо всегда настраиваться только на победу. Именно такая психология должна быть у команды, иначе трудно добиваться положительных результатов. Есть малозначимых матчей", - цитирует слова Михайличенко издание Dynamo.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов

7 ноября "Динамо" в столице Дании проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В против "Копенгагена". Начало матча - в 19:55 по киевскому времени.