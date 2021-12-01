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среда, 01 декабря 2021 15:20

Новый тренер женской сборной получает в 2,5 раза больше Петракова

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Новый тренер женской сборной получает в 2,5 раза больше Петракова
Луис Кортес зарабатывает больше Петракова. Фото: УАФФото: УАФ

Женская сборная Украины провела первые матчи под руководством нового главного тренера - испанца Луиса Кортеса. Сначала наши футболистки в отборочном цикле чемпионата мира сыграли вничью с шотландками (1:1), а затем уступили венкам (2:4).

Испанского специалиста пригласили в Украину создать боеспособную сборную с прицелом успешного выступления в финальной части чемпионата Европы 2025 года, заявку на проведение которого Украина уже подала.

По данным Meta-ratings.com.ua, зарплата Кортеса в сборной Украины - в пределах €17 тыс. в месяц. У главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова оклад около 220 тыс. грн в месяц (плюс бонусы), что по текущему курсу составляет примерно €7 тыс.

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Женская сборная Украины в своей группе отборочного цикла Кубка мира занимает четвертое место, набрав четыре очка и имея игру в запасе. Мужская сборная готовится к стыковому матчу со сборной Шотландии, который пройдет в Глазго 24 марта.

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