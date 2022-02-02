Новый Шевченко. Супруга получил культовый номер в Италии

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга стал игроком "Сампдории".

Итальянский клуб опубликовал фотографию Супряги в форме команды.

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"Добро пожаловать", – говорится в Twitter "Сампдории"

Украинский нападающий определился и с номером, под которым выступит в "Сампдории". Форвард получил культовую "семерку". Именно под этим номером в "Милане" выступал Андрей Шевченко, с которым так часто сравнивают Супрягу.

Дебют Супряги в составе "блучеркяти" может состояться уже в ближайшее воскресенье – 6 февраля. В этот день "Сампдория" встретится с командой "Сассуоло", которая идет на 11 месте в чемпионате Италии.

"Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23 матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет всего три балла.