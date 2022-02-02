Новый Шевченко. Супруга получил культовый номер в Италии

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга стал игроком "Сампдории".
Итальянский клуб опубликовал фотографию Супряги в форме команды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
"Добро пожаловать", – говорится в Twitter "Сампдории"
Украинский нападающий определился и с номером, под которым выступит в "Сампдории". Форвард получил культовую "семерку". Именно под этим номером в "Милане" выступал Андрей Шевченко, с которым так часто сравнивают Супрягу.
Дебют Супряги в составе "блучеркяти" может состояться уже в ближайшее воскресенье – 6 февраля. В этот день "Сампдория" встретится с командой "Сассуоло", которая идет на 11 месте в чемпионате Италии.
"Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23 матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет всего три балла.
Комментарии