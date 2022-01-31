Сомнительная выгода. "Динамо" и дальше будет платить игрокам, ушедшим из клуба

Эрик Рамирес. Фото: ФК "Динамо"

В процессе переговоров "Динамо" хотело, чтобы "Сампдория" и "Спортинг" Хихон взяли на себя заработную плату Владислава Супряги и Эрика Рамиреса.

Однако добиться такого условия в соглашениях у киевского клуба не получилось, утверждает Meta-ratings.com.ua.

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Владислав и Эрик во время действия аренды будут получать зарплату в столичном клубе.

По данным источника, Супряга при переходе из "Днепра-1" в "Динамо" получил оклад в пределах $500 тыс. в год, а Рамирес, переехавший из словацкого ДАКа, - $600 тыс.

Аренда Владислава Супряги с итальянской "Сампдорией" рассчитана на 1,5 года с последующим правом выкупа.

Эрик Рамирес отправился в Испанию на правах аренды до конца текущего сезона.

Супряга провел первый сбор с первой командой "Динамо" в Испании. В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов. В текущем сезоне 23-летний Рамирес провел за "Динамо" 4 матча в УПЛ, 1 гол, 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.