Луческу взял на второй сбор 28 футболистов

"Динамо" проведет в Турции семь спаррингов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию.

Наставник команды Мирча Луческу взял собой 28 футболистов, сообщает сайт "Динамо".

Вернулись после коронавируса Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин. Шанс получил молодой форвард Владислав Ванат. Присоединился к команде защитник Денис Попов, пропустивший первую часть сезона из-за травмы.

Отсутствует игрок дубля Назар Волошин. Форварды Владислав Супряга и Эрик Рамирес смениликлуб. Артем Шабанов близок к переходу в другую команду. Также нет в списке полузащитника Александра Андриевского.

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Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Тимчик, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Константин Овчаренко, Антон Боль, Илья Забарный, Александр Караваев

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Гармаш, Витино, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Владимир Бражко

Форварды: Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Ванат.

Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперник – болгарский "Лудогорец". В общей сложности на этот сбор запланировано проведение семи товарищеских матчей.

Киевское "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера".