Новичок "Манчестер Сити" назвал виновного в срыве трансфера в "Шахтёр"

Кайки проводит первый сезон во взрослом футболе. Фото: ФК "Флумисенте"

Форвард юношеской сборной Бразилии и "Манчестер Сити" 17-летний Кайки рассказал, почему сорвался его переход в донецкий "Шахтёр".

По словам бразильца, агент отговорил его от переезда в Украину, сообщает ESPN.

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"Я находился в расположении бразильской сборной Ю-17 и общался с представителями" Шахтёра ". Однако у моего агента были контакты с руководителем City Football Group (собственник "Ман Сити". - Gazeta.ua) в Латинской Америке - Карлосом Санторо.

Они поговорили, Санторо посмотрел мою игру, и она ему понравилась. Сказал, что собирается показать фрагменты моих действий в "Манчестер Сити". В случае одобрения они попытаются меня подписать. Слава Богу, одобрили трансфер, чему я был очень рад ", - сказал Кайки

"Манчестер Сити" объявил о трансфере бразильца в конце апреля. Кайки пока остается в "Флуминенсе" на правах аренды, но переберется в состав "горожан" после завершения сезона в Бразилии в конце года. Кайки выступает на позиции центрального нападающего. Его считают одним из самых больших талантов своего поколения в Бразилии.