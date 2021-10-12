Новичок "Динамо" не хотел играть в России

Илля Шкурин должн усилить атаку "Динамо". Фото: ЦСКА

Новичок "Динамо" 22-летний Илья Шкурин не хотел выступать в чемпионате России.

Белорус мог остаться в российском чемпионате, но решил перебраться в Украину.

"У нас были предложения от российских клубов, которые мгновенно могли решить эту проблему (преследование Шкурина со стороны властей Беларуси. - Gazeta.ua). Мы это знали, и потенциальные клубы Ильи в РПЛ эта проблема не пугала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вернидуб среагировал на предложение из России

Но когда принимали решение о ЦСКА, Илья говорил, что не хочет играть в России. Такой разговор был. ЦСКА отличается разумной трансферной политикой, подходом к футболу. К тому же там был белорусский тренер. Но в один момент он сказал: "Я хочу ехать туда, где буду играть. Но в России играть не хочу". И тогда мы потратили много времени, чтобы принять решение уйти из ЦСКА.

Это было обоюдное решение, потому что пришел новый тренер после Виктора Гончаренко, мы увидели его отношение к футболисту. Было понятно, что шансов играть в ЦСКА в Шкурина мало. Но тогда говорили только о футболе, а не о ситуации в Беларуси или военкомате", - рассказал агент футболиста Валерий Исаев в интервью Tribuna.

Илья Шкурин выступает за "Динамо" с лета 2021 года. Белорусский форвард забил один мяч в официальных матчах киевлян. Шкурин отказался играть за сборную Беларуси из-за оппозиционности к власти Александра Лукашенко. 16 октября "Динамо" проведет гостевой матч против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.