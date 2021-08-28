"Динамо" забило "Колосу" семь сухих мячей

Фото: UA-Футбол / Александр Приходько

Киевское "Динамо" разгромило коваливский "Колос" в шестом туре чемпионата Украины со счетом - 7:0. По два раза отличились Де Пена и Цыганков и по одному - Кенджера, Шапаренко и Буяльский.

Киевляне с первых минут дали понять "Колосу", что лучшие времена этой команды уже позади. Уже на 10 минуте счет был - 2:0. Далее избиение продолжалось в размеренном ритме и закончилось счетом - 6:0 уже в первом тайме.

Подопечные Мирчи Луческу могли замахнуться на рекорд матча с "Мариуполем" в 2010 году, когда была одержана рекордная победа со счетом - 9:0. Однако после перерыва фактически бросили играть, ограничившись лишь одним забитым мячом.

Удивительно, но из семи голов киевлян ни нет на счету форвардов. И если в первом тайме Илья Шкурин, активно подыгрывал партнерам, отдав голевой пас под удар Шапаренко, а еще в нескольких случаях не попав с убойных позиций, то в Эрика Рамиреса вообще не было шансов отличиться. Очевидно, он пока не готов играть в тот футбол, который требует тренер "Динамо".

Игра может полностью завершиться отставкой тренера "Колоса" Руслана Костышина. По ходу матча бедолага чего только не делал: менял опорников еще в первом тайме, снял с игры своего сына, выпускал на поле новичков Сичинаву и Нуриева. Однако все было тщетно: избиение продолжалось и те, кто выходил на замену, ошибались еще больше. По крайней мере два мяча привезли Лысенко и Богданов, едва появившись на поле.

"Колос" много потерял с травмой основного голкипера Волынца. Маханьков, который его заменил, сумел парировать лишь 4 из 11 ударов в створ. Печальная статистика для вратаря, который редко выходит на поле.

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Киевляне завершили стартовый отрезок чемпионата на первом месте. Игры следующего тура будут сыграны в сентябре, после матчей сборных команд. Первую из них команда Украины сыграет 1 сентября в Нур-Султане против команды Казахстана.