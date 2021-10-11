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понедельник, 11 октября 2021 10:52

Вернидуб среагировал на предложение из России

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Вернидуб среагировал на предложение из России
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Российские "Краснодар" и "Динамо" хотели видеть тренером украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Наставник "Шерифа" категорически отказывается работать в России.

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"Из каких стран звонят? Из России точно нет, я же сказал, что там работать не буду. У меня есть свои принципы. Меня отец бы не понял никогда. В свое время было много звонков. С Краснодара было приглашение. Но я отказался. И другие клубы - в "Динамо" московское мог уйти", - сказал тренер в интервью "Первому Приднестровскому".

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с лета 2020 года. Под руководством украинского тренера команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, где в стартовых двух турах победила "Шахтер" и "Реал".

В Украине Вернидуб девять лет работал с луганской "Зарей".

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Дата
11
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