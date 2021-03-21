Норвежка выиграла драматическую гонку с массового старта

Тандревольд опередила свою подругу Экхофф. Фото: imhomir.com

В воскресенье, 21 марта, в шведском Эстерсунде состоялась женская гонка с массового старта в рамках десятого этапа Кубка мира.

Украинка Юлия Джима на экваторе гонки была единственной биатлонисткой, что закрыла все 10 мишеней на стрельбах из положения лежа, благодаря чему определенное время была лидером и претендовала на медаль. Однако на третьем рубеже 30-летняя киевлянка не закрыла сразу четыре мишени и вылетела за пределы топ-10. Сообщает sport.ua

Как ни странно, с пятью в сумме промахами за гонку Джима стала одной из лучших снайперок гонки. Все 30 участниц за тяжелых погодных условий очень много ошибались. Джима финишировала 12-й. Меньше промахов допустила немка Лена Геттиг, которой пришлось пробежать всего лишь четыре круга штрафа, у нее 9 место - второй лучший результат в карьере.

Француженка Жюлия Симон выступила в красном биби лидера дисциплины. В этом сезоне ей удалось выиграть сразу два масс-старты, но 21 марта - явно не ее день. Жюлия закрыла лишь 5 мишеней из 20, а после 15 кругов штрафа то, что она нашла мотивацию добежать последней до финиша - уже достижение. К сожалению, выиграть первый в карьере Глобус это не помогло.

Выиграла зачет масс-стартов Ингрид Тандревольд, которая на последнем круге опередила в борьбе за золотую медаль белоруску Динару Алимбекову. Третьей финишировала Франциска Пройсс. Немку вполне устроило бы в такой ситуации второе место, ведь итоговое отставание в зачете от Тандревольд составило всего три очка.

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