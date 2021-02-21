Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open

Новак Джокович выиграл Australian Open в третий раз подряд. Фото Reuters

Вчера первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева. Серб стал 9-кратным чемпионом турнира.

Джокович стал девятикратным победителем турнира. Он никогда не проигрывал, если доходил в нем по крайней мере до полуфинала.

В сети показали 10 лучших ударов серба, которыми Джокович расправлялся из соперниками.

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По общему числу "Шлемов" (18) Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – у них по 20.