Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 3636
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2196
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 918
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3861
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 864
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2853
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open
Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open
VAR спас лидерство "Динамо"
VAR спас лидерство "Динамо"
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Джокович вынес россиянина в финале Australian Open
Джокович вынес россиянина в финале Australian Open
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 441
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1800
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2313
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 468
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 06:12

Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open

  Комментировать
Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open
Новак Джокович выиграл Australian Open в третий раз подряд. Фото Reuters

Вчера первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева. Серб стал 9-кратным чемпионом турнира.

Джокович стал девятикратным победителем турнира. Он никогда не проигрывал, если доходил в нем по крайней мере до полуфинала.

В сети показали 10 лучших ударов серба, которыми Джокович расправлялся из соперниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Осака помогла Свитолиной

По общему числу "Шлемов" (18) Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – у них по 20.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 9036
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6975
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6192
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 4347
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 4248
Спорт
Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист
Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист Просмотров: 828
VAR спас лидерство "Динамо"
VAR спас лидерство "Динамо"
 Просмотров: 549
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
"Шахтер" обыграл "Рух" в матче с "левым" пенальти
 Просмотров: 792
Почему "Интер" разгромил "Милан"
Почему "Интер" разгромил "Милан"
 Просмотров: 603
Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира
Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира Просмотров: 450
Голосов: 322
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть