Невероятная точность. Показали 10 лучших ударов Джоковича на Australian Open

Вчера первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева. Серб стал 9-кратным чемпионом турнира.
Джокович стал девятикратным победителем турнира. Он никогда не проигрывал, если доходил в нем по крайней мере до полуфинала.
В сети показали 10 лучших ударов серба, которыми Джокович расправлялся из соперниками.
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По общему числу "Шлемов" (18) Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – у них по 20.
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