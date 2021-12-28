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Неужели Тайсон? "Металлист" подписал первого зимнего новичка

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Неужели Тайсон? &quot;Металлист&quot; подписал первого зимнего новичка
Артур Мурза полгода играл за "Оболонь". Фото: ФК "Горняк-Спорт".

Харьковский "Металлист" осуществил первый зимний трансфер.

Команда Александра Кучера пополнила состав атакующим полузащитником "Оболони" 21-летним Артуром Мурзой, сообщает официальный сайт "Металлиста".

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Детали соглашения не сообщают. "Металлисту" не нужно было ничего платить за футболиста, потому что Мурза имел статус свободного агента. Его соглашение с "Оболонью" завершилось в конце 2021 года.

Мурза является уроженцем Волновахи. На профессиональном уровне играл за молодежную команду "Мариуполя", луцкую "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней и киевскую "Оболонь".

В текущем чемпионате в составе Оболони Мурза провел 15 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.
Харьковский "Металлист" - лидер первой лиги. Команда Кучера на 11 очков опережает второй "Кривбасс".
По сообщению СМИ, новичком харьковской команды может стать бразилец Тайсон.

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