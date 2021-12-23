Наставник "Металлиста" оценил возможность перехода Тайсона

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2241
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4221
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Милан" вернул второе место в чемпионате Италии
"Милан" вернул второе место в чемпионате Италии
Ярмоленко вылетел из Кубка английской лиги
Ярмоленко вылетел из Кубка английской лиги
Дубль Бензема помог "Реалу" одолеть "Атлетик"
Дубль Бензема помог "Реалу" одолеть "Атлетик"
Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"
Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"
Скандальное поражение. "Милан" потерял второе место в чемпионате Италии.
Скандальное поражение. "Милан" потерял второе место в чемпионате Италии.
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 13:11

Наставник "Металлиста" оценил возможность перехода Тайсона

  Комментировать
Наставник &quot;Металлиста&quot; оценил возможность перехода Тайсона
Тайсон три года выступал за "Металлист". Фото: ФК "Металлист".

Бразильский полузащитник "Интернасьонала" 33-летний Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист",

Наставник команды Александр Кучер прокомментировал трансферные планы команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" вспомнил самые лучшие моменты выступлений Марлоса за клуб

"Зимние трансферы? Конечно планируем, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно.

Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все возможно. Но конкретики пока никакой нет", – ответил Кучер в комментарии "Футбол News".

Тайсон в 2010 году перебрался из Бразилии в "Металлист". Через три года он стал игроком донецкого "Шахтера", где выступал до весны 2021-го. Сейчас бразилец играет за "Интернасьонал", его контракт рассчитан до лета 2023-го.

"Металлист" - лидер первой лиги чемпионата Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наставник "Металлиста" оценил возможность перехода Тайсона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16578
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12834
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11754
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10521
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8712
Спорт
Рискует попасть за решетку на три года. В отношении Селезнева возбуждено уголовное производство
Рискует попасть за решетку на три года. В отношении Селезнева возбуждено уголовное производство Просмотров: 126
Бывший наставник сборной Украины будет тренировать сельскую команду
Бывший наставник сборной Украины будет тренировать сельскую команду Просмотров: 351
Украинский футболист потерял сознание во время матча чемпионата Бельгии
Украинский футболист потерял сознание во время матча чемпионата Бельгии Просмотров: 396
Вернется в "Динамо"? Ярмоленко нашли новую команду
Вернется в "Динамо"? Ярмоленко нашли новую команду Просмотров: 603
"У него была плохая компания, он курил всю эту хрень" - Сабо вспомнил молодость Шевченко
"У него была плохая компания, он курил всю эту хрень" - Сабо вспомнил молодость Шевченко Просмотров: 801
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 901
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть