Наставник "Металлиста" оценил возможность перехода Тайсона

Тайсон три года выступал за "Металлист". Фото: ФК "Металлист".

Бразильский полузащитник "Интернасьонала" 33-летний Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист",

Наставник команды Александр Кучер прокомментировал трансферные планы команды.

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"Зимние трансферы? Конечно планируем, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно.

Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все возможно. Но конкретики пока никакой нет", – ответил Кучер в комментарии "Футбол News".

Тайсон в 2010 году перебрался из Бразилии в "Металлист". Через три года он стал игроком донецкого "Шахтера", где выступал до весны 2021-го. Сейчас бразилец играет за "Интернасьонал", его контракт рассчитан до лета 2023-го. "Металлист" - лидер первой лиги чемпионата Украины по футболу.