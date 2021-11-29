Неужели Хацкевич или Григорчук? "Колос" назначил нового тренера

Ярослав Вишняк впервые получил работу в УПЛ. Фото: ФК "Колос"

Коваливский "Колос" получил нового наставника команды после отставки в сентябре Руслана Костышина.

Полноценным тренером команды стал 39-летний Ярослав Вишняк, сообщает сайт команды.

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Специалист исполнял обязанности тренера с 7 октября. Под его руководством команда в четырех матчах завоевала семь очков.

По сообщению СМИ. "Колос" рассматривал на должность тренера именитых специалистов - Романа Григорчука и Александра Хацкевича.

В последнем матче "Колос" победил "Верес" и поднялся на 10-е место УПЛ. В следующем матче команда из Коваливки будет играть против "Металлиста-1925". В турнирной таблице лидируют "Динамо" и "Шахтер", имеющие по 35 очков.