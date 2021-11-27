"Динамо"обыграло аутсайдера с голом на последней минуте

имениннику беньямину Вербичу отличиться не удалось. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло "Минай" в Ужгороде со счетом - 2:0. Отличились Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

Динамовцы вышли на игру в боевом составе и, казалось, в первом тайме просто сметут хозяев с поля. Киевляне создали полдесятка моментов, но реализовать удалось лишь один, когда Цыганков реализовал пенальти. В первом тайме динамовцы моментами просто закрывали Минай в его штрафной площадке, не давая поднять голову и подумать.

Никто не ожидал, что во втором тайме игра может измениться кардинально. В первые 15 минут "Минай" во главе с Евгением Селезневым включил такой прессинг, что в двух моментах мяч просто чудом не залетел в ворота Георгия Бущана. В одном из случаев только стойка ворот спасли чемпионов после удара того же Селезнева.

Хозяева во втором тайме тоже претендовали на 11-метровый, но арбитр после консультации и видеопросмотра назначить пенальти все же не отважился, зафиксировав игру рукой у Матича. Под конец игры после травмы одного из игроков "Миная" хозяева остались вдесятером, но Месхи с выгодной позиции не попал в угол ворот.

Расплата наступила мгновенно. Единственный момент во втором тайме динамовцы реализовали безупречно. Шапаренко ударом слета замкнул прострел с правого фланга. После этого самые ярые болельщики хозяев потянулись к выходу.

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Киевляне укрепили лидерство в чемпионате. После 16 туров у них 41 зачетный балл. Чтобы сместить чемпиона с 1 места "Шахтеру" завтра нужно будет обыгрывать "Ингулец" с преимуществом в четыре мяча.