Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка

История бокса знает немало непримиримых противостояний, которые не завершались одним поединком. Одно из таких произошло в Федеративной Республике Германии между средневесами Петером Миллером и Гансом Штретцом. В период с 1949 по 1955 годов они встречались 5 раз, каждый раз собирая многотысячную боксерскую аудиторию на поединках.

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В первом бою - в июле 1949-го - чемпион Германии Миллер был нокаутирован претендентом уже во втором раунде и потерял титул. В сентябре следующего года вернул себе титул, нокаутировав Штретца в третьем раунде. В 1952-м соперники встретились дважды и оба раза поединки завершались дисквалификацией Петера Миллера. Особенно запомнился 4-й бой. Он состоялся 7 июня 1952-го в Кельне. Бой судил единственный в то время немецкий рефери международной категории Макс Пиппоу. Он обслуживал 5 из 5-и поединков между Миллером и Штретцом. Миллер проигрывал бой по очкам и интенсивно пытался отыграться. Но рефери относился к Штретцу очень любезно, зато к Миллеру придирался при любой возможности. В 8-м раунде после предупреждения за разговоры Миллер не удержался и набросился на рефери. Тот оказался на помосте ринга, а боксер пошел разбираться со своим визави. Тогда на ринг выскочили секунданты Штретца. Миллер набросился на них, а одного вообще выбросил между канат, после чего покинул ринг.

Миллер набросился на рефери и секундантов соперника

За такое поведение Миллера пожизненно дисквалифицировали, но через некоторое время дисквалификацию сняли и он продолжил боксерскую карьеру. В частности, в июне 1955-го провел 5-й бой с Штретцом, который завершился вничью.

Миллер за почти 20 лет на профессиональном ринге провел 172 поединка, из которых 132 выиграл, 26 проиграл, 14 закончил вничью. Многократный чемпион Германии. Трижды неудачно претендовал на титул чемпиона Европы.

Петер Миллер имел цыганские корни. Когда собирался подписать контракт на первый профессиональный бой, не мог написать свое имя, поскольку был неграмотным. Умер в 1992-м в возрасте 65 лет.