Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

9 апреля 2011 года в немецком Магдебурге состоялся чемпионский бой в суперсреднем весе между двумя немецкими боксерами - уроженцем России Робертом Штиглицем и уроженцем Армении Хорен Гевором. Для Штиглица это была четвертая защита титула WBO, а для Хорена Гевора - четвертая попытка завоевать чемпионский титул. Все предыдущие были неудачными.

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Бой получился достаточно напряженным и конкурентным, с небольшим преимуществом чемпиона. В 10 раунде рефери снял с претендента очко за удар соперника по затылку. Когда бой продолжился, Гевор сначала ударил Штиглица головой, а затем повалил его на канвас ринга. Штиглиц поднялся окровавленный и рефери после консультаций принял решение дисквалифицировать Гевора. После этого началось самое интересное. Претендент нашел возможность, и еще в ринге коварно набросился с кулаками на рефери Манфреда Кюхлера. Через мгновение их разняли охранники. Гевор не успокоился и продолжил оскорблять рефери.

- Гевор умышленно ударил меня головой, - сказал после боя Роберт Штиглиц. - В этом бою все шло по плану, я лидировал по очкам и находился в прекрасной форме. Жаль, что в конце боя соперник начал боксировать "грязно". Такого не должно быть на ринге.

Гевора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовала на €5,1 тыс.

После боя Хорен Гевор извинился перед рефери, хоть и не признал себя виновным в том, что ударил соперника, и не согласился с решением о дисквалификации. Федерация бокса Германии дисквалифицировала Гевора за этот инцидент на 6 месяцев и оштрафовала на €5,1 тыс.

Мягкость наказания объяснили тем, что рефери принял извинения Гевора и попросил не наказывать боксера слишком строго.

Роберт Штиглиц позже стал двукратным чемпионом мира в суперсреднем весе. Запомнился четырьмя чемпионскими боями против немецкого боксера армянского происхождения Артура Абрахама. Со счетом 3:1 в их противостоянии победил Абрахам. Хорен Гевор больше на чемпионские бои в своей карьере не выходил.