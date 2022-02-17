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четверг, 17 февраля 2022 09:36

Не только Малиновский. Форвард "Аталанты" хочет играть за сборную Украины

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Не только Малиновский. Форвард &quot;Аталанты&quot; хочет играть за сборную Украины
Руслан Малиновский и Владислав Руснак. Фото: Рressing.

Игрок академии "Аталанты" 15-летний Владислав Руснак хочет играть за юношеские сборные Украины.

Если даже поступит предложения от Италии, юный нападающий планирует все равно выступать за Украину.

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"Итальянские сборные еще не связывались? Нет. Сомневаюсь, что туда пойду, потому что не думаю, что там буду играть. Они будут выпускать своих игроков. Не думаю, что будут давать мне время.

Хочешь играть только за сборную Украины? Да", - рассказал Владислав для Youtube-канала "Рressing".

Семья Руснаков являются уроженцами Буковины, но эмигрировали в Италию. Отец Владислава был профессиональным футболистом и играл за местную Буковину. В составе "Аталанты" выступает один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский.

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