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воскресенье, 14 марта 2021 20:49

Не могу назвать победу "Динамо" заслуженной – Скрипник

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Не могу назвать победу &quot;Динамо&quot; заслуженной – Скрипник
Скрипник проиграл впервые за 8 матчей. Фото: "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение "Динамо" (0:2).

"Было бы интересно, если бы мы вышли вперед. Был хороший шанс для этого, когда мы выбежали. Хорошо сыграли, разобрались. В таких матчах решают нюансы, маленькие детали. "Динамо" поздравляю. Но не могу сказать, что с заслуженной победой.

Мы настроились, не боялись. Можно сказать, нам дали по носу. Но жизнь не останавливается. У нас все впереди. Есть много матчей, полуфинал Кубка. В таком плане дальше работаем.

Ребята в "Динамо" – наши сборники. Может быть, заслуженно идут на первом месте. Мы стремимся подниматься на этот уровень составлять конкуренцию грандам. В какой-то мере получается, в какой-то нет. Сегодня не получилось. С "Шахтером" получилось.

Хочется после таких матчей становиться сильнее. Да, расстроены, но что делать. Благодарны болельщикам, была хорошая атмосфера. Извините, что не порадовали победой. Мне кажется, многое можно почерпнуть из этого матча.

Мы только рады, что все начинается с болельщиками. Может, станет теплее – придет еще больше людей. Главное, чтобы болезни только заканчивались, а мы оказались в зеленой зоне. Это все опасно, знаем, как тяжело, когда человек болеет. Нам очень приятно, что болельщики есть, даже когда против нас болеют.

Мы не бросили играть, бежали вперед. У нас моменты возникали. В таких матчах решают нюансики. У нас тоже влетали мячи в штрафную "Динамо". Но у них оказался удачливый нападающий, а у нас может ударить сам в своего. Может, это все было сегодня на первом плане.

В конце матча мы не отбивались, а хотели забить гол престижа. Не получилось, но, может, в другой раз получится, – сказал Скрипник.

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"Заря" проиграла сегодня киевскому "Динамо" и отстала от лидера на 11 очков. "Шахтер" опережает "Зарю" на 7 баллов, но в луганцев еще игра в запасе.

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Дата
14
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