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"Не готов играть" - Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко после болезни

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&quot;Не готов играть&quot; - Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко после болезни
Александр Зинченко. Фото: ФК "Манчестер Сити"

Александр Зинченко пока не готов выйти на футбольное поле после болезни.

Об этом заявил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, передает официальный сайт английского клуба.

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После ничьей с "Саутгемптоном" наставника попросили рассказать о кондициях украинца.

"Зинченко не готов играть", - сказал Гвардиола.

В последний раз Александр участвовал в матче еще 26 декабря прошлого года, когда отыграл все 90 минут против "Лестера".

После этого Зинченко подхватил коронавирус.

25-летний Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза Кубок английской лиги и по одному разу Кубок и Суперкубок Англии.

В нынешним сезоне провел 12 матчей во всех турнирах.

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